На телешоу в Италии Украину назвали "Малой Россией"

27 января, 2020, 18:05

Во время телевикторины L'eredità на итальянском государственном телеканале RAI1 Украину назвали "Малой Россией"

На это обратила внимание украинка Татьяна Чиполла, которая живет в Италии, сообщает "Левый берег".

По условиям интеллектуального шоу, финалист должен назвать ключевое слово, которое объединяет пять других слов.

На этот раз участнику шоу необходимо было найти общее слово для таких слов, как звезда, выпечка, магазин, Россия и серенада. Через минуту размышлений финалист назвал слово "любовь".

Однако правильным оказалось слово "маленький". Ведущий телевикторины объяснил, что есть две песни под названием Маленькая звезда Лучано Лигабуе и Маленькая серенада Клаудио Вилла, маленькая выпечка, маленький магазин и "маленькая Россия". "Маленькая Россия - это Украина", - заявил ведущий.

"Это манипулирование общественным мнением. Это вбивает в голову рядового итальянца, что Украина - колония России! Это происходит на шестом году российской агрессии против Украины и после аннексии Россией Крыма. Это часть гибридной и информационной войны против Украины", - написала Татьяна Чиполла.

Она призвала посла Украины в Италии отреагировать на этот вопиющий инцидент.