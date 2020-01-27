Лещенко возглавил вновь созданный антикоррупционный комитет наблюдательного совета Укрзализныци
Об этом сообщила пресс служба УЗ.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета 23 января.
Членами комитета, кроме Лещенко, будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.
"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этической поведении при ведении деятельности и которых - для усиления борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.
"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым между государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного совета Укрзализныци".
"Это даст нам возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимы улучшения в этом вопросе", - заявил председатель Наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.
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