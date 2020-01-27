Лещенко возглавил вновь созданный антикоррупционный комитет наблюдательного совета Укрзализныци

27 января, 2020, 13:13

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение создать комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, его возглавил Сергей Лещенко

Об этом сообщила пресс служба УЗ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета 23 января.

Членами комитета, кроме Лещенко, будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этической поведении при ведении деятельности и которых - для усиления борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым между государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного совета Укрзализныци".

"Это даст нам возможность системно следить как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимы улучшения в этом вопросе", - заявил председатель Наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунер.