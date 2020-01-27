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Espreso.tvОбществоКитай стал вторым в мире производителем оружия после США - SIPRI

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США - SIPRI

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) впервые проанализировал объемы производства оружия китайскими компаниями

Об этом передает Радио Свобода.

Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали оружия на $16,4 млрд больше, чем десять крупнейших российских конкурентов. В результате Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США.

Как пишут эксперты института, доклад дает "наиболее полную на сегодняшний день картину производства оружия китайскими компаниями": раньше оценить объемы было невозможно из-за нехватки данных. Однако специалисты изучили показатели четырех китайских компаний за 2015-2017 годы, о которых доступна "надежная финансовая информация" на фоне выхода на биржу.

В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в 20 крупнейших производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российские компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайские компании вошли бы в двадцатку, при этом три из них - в первую десятку.

Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил $54,1 млрд. В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.

Таким образом, по данным SIPRI, Россия опустилась на третье место в мире по производству оружия. В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до 36,2 миллиарда долларов - 8,6% от общего объема в мире. США продали оружия и оказали военных услуг на 246 млрд долларов (59% от общего объема продаж).

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