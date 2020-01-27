КСУ признал неконституционным решение об увеличении пенсионного возраста для людей, работающих во вредных условиях

27 января, 2020, 12:29

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которые предусматривают поэтапное увеличение возраста для выхода на пенсию на льготных условиях для людей, которые работают на вредных предприятиях

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Большая палата Конституционного суда Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, п. 2 раздела III" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения "от 2 марта 2015 № 213-VIII", - говорится в сообщении.

Так, КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Отмечается, что суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на льготных условиях, определенных законом Украины " о пенсионном обеспечении "от 5 ноября 1991 №1788-XII.

"После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждению народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "о Конституционном суде Украины", - говорится в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и что не может быть обжаловано.