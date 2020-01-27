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Espreso.tvОбществоКСУ признал неконституционным решение об увеличении пенсионного возраста для людей, работающих во вредных условиях

КСУ признал неконституционным решение об увеличении пенсионного возраста для людей, работающих во вредных условиях

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которые предусматривают поэтапное увеличение возраста для выхода на пенсию на льготных условиях для людей, которые работают на вредных предприятиях

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Большая палата Конституционного суда Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, п. 2 раздела III" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения "от 2 марта 2015 № 213-VIII", - говорится в сообщении.

Так, КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Отмечается, что суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на льготных условиях, определенных законом Украины " о пенсионном обеспечении "от 5 ноября 1991 №1788-XII.

"После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждению народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "о Конституционном суде Украины", - говорится в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и что не может быть обжаловано.

  • Напомним, начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.
  • Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.
  • Недавно в Пенсионном фонде Украины напомнили, что с 1 апреля 2020 пенсионный возраст для женщин повысят на полгода и составит 59 лет и 6 месяцев, через год в 2021 он составит 60 лет.
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