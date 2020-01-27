КСУ признал неконституционным решение об увеличении пенсионного возраста для людей, работающих во вредных условиях
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Большая палата Конституционного суда Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, п. 2 раздела III" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения "от 2 марта 2015 № 213-VIII", - говорится в сообщении.
Так, КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.
Отмечается, что суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на льготных условиях, определенных законом Украины " о пенсионном обеспечении "от 5 ноября 1991 №1788-XII.
"После внесения изменений законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждению народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "о Конституционном суде Украины", - говорится в решении суда.
Решение КС является обязательным, окончательным и что не может быть обжаловано.
- Напомним, начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.
- Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.
- Недавно в Пенсионном фонде Украины напомнили, что с 1 апреля 2020 пенсионный возраст для женщин повысят на полгода и составит 59 лет и 6 месяцев, через год в 2021 он составит 60 лет.
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