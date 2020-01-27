Конституционный суд не будет рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков
27 января, 2020, 16:56
Конституционный суд Украины отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что 27 января Большая палата Конституционного суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной Рады 8-го созыва.
Нардепы просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей "
Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, данное представление было подано в КСУ в июле 2019 года.
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
-
Читайте также
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-