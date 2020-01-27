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Espreso.tvОбществоКонституционный суд не будет рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Конституционный суд не будет рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков


фото: rfe
Конституционный суд Украины отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что 27 января Большая палата Конституционного суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной Рады 8-го созыва.

Нардепы просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей "

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, данное представление было подано в КСУ в июле 2019 года.

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