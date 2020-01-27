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Espreso.tvОбществоКомпания Ахметова купила самую дорогую в мире виллу

Компания Ахметова купила самую дорогую в мире виллу


фото: www.thesun.co.uk
Компания украинского бизнесмена Рината Ахметова SCM Holdings Limited купила французский исторический особняк Villa Les Cedres

Об этом сообщает сайт компании.

"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении актива недвижимости, виллы Les Cedres (Франция) в Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", - говорится в сообщении.

Имение возрастом около 190 лет находится во французском регионе Прованс. Его называют самым дорогим поместьем в мире - его выставляли на продажу за 350 млн евро. В конце концов имение купила SCM Holdings Limited за 200 млн евро.

Ринат Ахметов занял 325 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg с состоянием в $6,07 млрд и стал единственным украинцем в этом рейтинге.

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