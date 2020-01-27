ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков, - Полозов

27 января, 2020, 13:21

Координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил, что Россия приостановила предварительное следствие по делу украинских военных моряков, захваченных в плен в ноябре 2018 года у Керченского пролива

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Следователь Следственного управления ФСБ сообщил о принятом процессуальное решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских морякив. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива.

Из экипажа буксира никто не пострадал. После этого российская сторона заблокировала проход Керченским проливом. Украинские корабли простояли у Керченского пролива до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники начали преследование украинские суда, а после применили оружие, напав на них. Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен.