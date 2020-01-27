Франция считает, что Восточное партнерство не должно способствовать приобретению членства в ЕС, - доклады

27 января, 2020, 22:58

Франция не хочет, чтобы программа Восточного партнерства способствовала вступлению в Европейский союз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Radio Free Europe".

Франция отправила в Еврокомиссию два соответствующих документа, датированных октябрем 2019-го и январем 2020 года в рамках консультаций, накануне публикации доклада о будущем Восточного партнерства.

В октябрьском документе отмечается, что партнерство "основанное на экономическом и политическом сотрудничестве", при этом должно исключать "все перспективы или механизмы интеграции или членства в ЕС".

В нем подчеркивается, что цель программы заключается в повышении устойчивости партнеров ЕС в области верховенства закона, борьбы с коррупцией и модернизации экономики.

По словам одного из дипломатов из восточной страны-члена ЕС, на условиях анонимности, "Франция не хочет идти на шаги, которые могли бы расстроить Москву".

В документе за январь Франция предлагает переориентировать 50% бюджета программы Восточного партнерства на защиту окружающей среды.

Отметим, Восточное партнерство было создано в 2009 году с целью развития отношений и экономических выгод между Европейским союзом и членами. В состав партнерства вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Грузия, Молдова и Украина объявили вступление в ЕС своей внешнеполитической целью.