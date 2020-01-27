Евро стали чаще подделывать: в ЕС назвали самые популярные банкноты для фальсификации

27 января, 2020, 11:58

Во второй половине 2019 года из обращения изъято 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во втором полугодии 2018 года

Об этом сообщили в Европейском центробанка, сообщает Интерфакс-Украина .

Однако, в ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне настоящих банкнот. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков. 96,4% подделок было обнаружено в странах еврозоны, и только 0,6% за пределами ЕС.

В ЕС продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - серия Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте, заверили в ЕЦБ.