 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвро стали чаще подделывать: в ЕС назвали самые популярные банкноты для фальсификации

Евро стали чаще подделывать: в ЕС назвали самые популярные банкноты для фальсификации

Во второй половине 2019 года из обращения изъято 308 тыс. поддельных банкнот евро, что на 22,7% больше по сравнению с первой половиной 2019 года и на 17,6% больше, чем во втором полугодии 2018 года

Об этом сообщили в Европейском центробанка, сообщает Интерфакс-Украина .

Однако, в ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне настоящих банкнот. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков. 96,4% подделок было обнаружено в странах еврозоны, и только 0,6% за пределами ЕС.

В ЕС продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - серия Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте, заверили в ЕЦБ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать