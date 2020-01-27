Евро стали чаще подделывать: в ЕС назвали самые популярные банкноты для фальсификации
Об этом сообщили в Европейском центробанка, сообщает Интерфакс-Украина .
Однако, в ЕЦБ подчеркивают, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне настоящих банкнот. В обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.
Более 70% подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются привлекательными для фальшивомонетчиков. 96,4% подделок было обнаружено в странах еврозоны, и только 0,6% за пределами ЕС.
В ЕС продолжают совершенствовать технологию печатного станка. Вторая серия банкнот - серия Europa - еще более защищена, чем первая, и это помогает поддерживать доверие населения к валюте, заверили в ЕЦБ.
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