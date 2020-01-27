 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции

День в зоне ООС: оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по нашим позициям осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета; рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новотошковское - из 120-мм миномета - 5 мин.

Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

27 января, 2020 понедельник

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать