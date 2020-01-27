День в зоне ООС: оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции

27 января, 2020, 18:14

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по нашим позициям осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем; в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета; рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новотошковское - из 120-мм миномета - 5 мин.

Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.