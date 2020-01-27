6 млн сердец: в Киеве почтили память жертв Холокоста

27 января, 2020, 20:57

В Колонном зале КГГА состоялась мемориальная церемония "Шесть миллионов сердец", посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста

Об этом сообщает Укринформ.

В мероприятии приняли участие государственные деятели Украины, главы дипломатических миссий, бывшие узники гетто и концлагерей, Праведники народов мира.

"Сегодня мы чтим и вспоминаем погибших, благодарим праведников, которые спасали евреев во время войны, рассказываем молодежи о тех временах. Наша организация добилась того, чтобы накануне этой трагической даты в школах Украины проходили уроки Холокоста, чтобы дети это знали, потому что это очень важно для предотвращения повторения этой трагедии", - отметила президент Еврейского форума Украины Роксана Гамарник.

Мероприятие также посетили ряд послов, в том числе Германии, Израиля, Великобритании, США и других стран.

Так, посол Государства Израиль в Украине Джоэль Лион отметил, что в Украине нужно продолжать бороться с антисемитизмом.

"Очень важно не только говорить о чем-то, но и действовать. Я продолжаю провозглашать, что здесь в Украине есть необходимость дальше бороться с антисемитизмом, даже если его проявления не являются насильственными, даже если это акты вандализма... Я призываю украинскую власть, которая делает много для борьбы с антисемитизмом, принять определение антисемитизма, утвержденное международной ассоциацией", - сказал Лион.

Участие в мероприятии также принял мэр Киева Виталий Кличко, который отметил необходимость создания в Киеве Мемориала памяти жертв Холокоста "Бабий Яр".

"Важно помнить эти трагические события и делать все для того, чтобы этого никогда больше не произошло. А гарантия для этого - память, выводы. В каждой школе города Киева проходят уроки Бабьего Яра, это место, где были уничтожены более ста тысяч людей по этническому принципу. Моя задача как мэра столицы сделать все, чтобы эта память об этих трагических событиях никогда не была уничтожена, и Мемориал Холокоста должен ближайшие времена быть реализован в нашем городе", - сказал Кличко.

В конце мемориальной церемонии почтили память погибших во время Холокоста - зажгли шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста. Завершилась Мемориальная церемония поминальной молитвой.