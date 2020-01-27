11 автомобилей столкнулись на трассе Одесса-Киев - 1 погибший, двое травмированных
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Неподалеку дачного за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением" Одесса-Киев ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Правоохранители предупреждают воддиив об осложнениях движения на трассе вблизи дачного из-за тумана и ДТП.
- Напомним, 25 января, в результате столкновения двух авто на Броварском проспекте погибла женщина , еще четыре человека госпитализированы
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