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Espreso.tvОбщество11 автомобилей столкнулись на трассе Одесса-Киев - 1 погибший, двое травмированных

11 автомобилей столкнулись на трассе Одесса-Киев - 1 погибший, двое травмированных


фото: Поліція Одеської області
27 января в Одесской области из-за тумана и мокрого покрытия произошло масштабное ДТП: столкнулись 9 легковых авто, грузовик и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Неподалеку дачного за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением" Одесса-Киев ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители предупреждают воддиив об осложнениях движения на трассе вблизи дачного из-за тумана и ДТП.

  • Напомним, 25 января, в результате столкновения двух авто на Броварском проспекте погибла женщина , еще четыре человека госпитализированы

 

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