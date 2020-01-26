Зеленский отправляется в Польшу
26 января, 2020, 11:15
26-27 января 2020 президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
Как сообщили в Офисе президента, там он примет участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.
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