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Espreso.tvОбществоЗеленский отправляется в Польшу

Зеленский отправляется в Польшу


фото: AP
26-27 января 2020 президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

Как сообщили в Офисе президента, там он примет участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

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