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Espreso.tvОбществоВозле Донецка пьяные оккупанты стали стрелять друг в друга, а при попытке обстрелять украинские позиции ударили минами с беспилотников по жилым кварталам

Возле Донецка пьяные оккупанты стали стрелять друг в друга, а при попытке обстрелять украинские позиции ударили минами с беспилотников по жилым кварталам

В ночь с 24 на 25 января 2020 года два представителя российско-оккупационных сил из 11 ОМСП в районе донецкого пригорода Марьинки после употребления спиртных напитков, находясь на блокпосту группировки "ДНР", устроили стрельбу

Как следствие, один из боевиков получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области, от которого скончался на месте. А другой после совершения убийства пытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан и при попытке сопротивления ранен "народной милицией", передает Еспресо.TV со ссылкой на Информационное сопротивление.

В свою очередь, руководство "ДНР" все обстоятельства инцидента тщательно скрыло и обвинило во всем военнослужащих ВСУ. Которые, якобы "нарушая режим прекращения огня", открыли стрельбу по их посту наблюдения.

Как отмечается в сообщении, такие потери у российско-террористических сил случаются довольно часто, что свидетельствует о "чрезвычайно низком уровне дисциплины, небрежном отношении со стороны командиров к своим подчиненным, а также серьезной проблеме алкоголизма, которая часто приводит к жесткому нарушению элементарных правил обращения с оружием и как итог гибели личного состава ".

Заслуживает внимания и последний случай с устроенным россиянами очередным обстрелом мирных жителей города Донецка, подробности которого рассказывает хорошо информированный блогер Артем Донецкий .

В пятницу, 24 января, под руководством "полковника" с "1-го армейского корпуса "ДНР" Сергея Свирского (он же" Белов ") они пытались ударить по украинским позициям с помощью 7 оснащенных минами БПЛА, специально доставленных из России через Шахтерск.

Но поскольку захватчиками не были учтены сильные порывы ветра в районе Донецкого аэропорта (ГАП), два летательных апарата были потеряны. Техника вышла из строя и упала на земле.

Остальные же 5 тоже не долетели до цели и упали "на крыши домов в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка".

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