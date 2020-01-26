В Иерусалиме Путин пользовался особой системой защиты. Фотофакт
26 января, 2020, 13:56
Во время полета в Иерусалим президент России Владимир Путин использовал собственный защитный трап, изготовленный из пуленепробиваемых материалов
Об этом на своем Telegram-канале пишет популярный украинский военный блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан, работающий под ником "Штирлиц", передает Еспресо.TV.
В подтверждение этих слов автор публикует соответствующий кадр с эфира российского телевизионного "5 канала" (Санкт-Петербург).
"В Иерусалим Путин притащил свой пуленепробиваемый трап. Автомобиль подогнали прямо к трапу. Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - отмечается в сообщении.
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