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Espreso.tvМирВ Иерусалиме Путин пользовался особой системой защиты. Фотофакт

В Иерусалиме Путин пользовался особой системой защиты. Фотофакт

Во время полета в Иерусалим президент России Владимир Путин использовал собственный защитный трап, изготовленный из пуленепробиваемых материалов

Об этом на своем Telegram-канале пишет популярный украинский военный блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан, работающий под ником "Штирлиц", передает Еспресо.TV.

В подтверждение этих слов автор публикует соответствующий кадр с эфира российского телевизионного "5 канала" (Санкт-Петербург).

"В Иерусалим Путин притащил свой пуленепробиваемый трап. Автомобиль подогнали прямо к трапу. Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - отмечается в сообщении.

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