В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом
26 января, 2020, 12:33
Третье заболевание новым коронавирусом было зарегистрировано в Калифорнии (США)
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает The Associated Press, передает Еспресо.TV.
Как выяснилось, заразился вирусом путешественник из города Ухань, который прибыл в Штаты из Китая. Сейчас его изолировали.
По данным медиков, больной находится в удовлетворительном состоянии.
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