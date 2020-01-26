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Espreso.tvМирВ США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

Китай противостоит коронавирусу. В больнице
фото: The New York Times
Третье заболевание новым коронавирусом было зарегистрировано в Калифорнии (США)

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает The Associated Press, передает Еспресо.TV.

Как выяснилось, заразился вирусом путешественник из города Ухань, который прибыл в Штаты из Китая. Сейчас его изолировали.

По данным медиков, больной находится в удовлетворительном состоянии.

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