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Espreso.tvСпортУкраинский боксер в чемпионском бою потерпел первое поражение в карьере

Украинский боксер в чемпионском бою потерпел первое поражение в карьере


фото: twitter
Украинский боксер Арнольд Хегай проиграл в поединке за титул чемпиона мира IBO в супер легком весе американцу Стивену Фултону и потерпел первое поражение в карьере

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 26 января во Нью-Йорке (США) Хегай проиграл Фултону в бою за титул чемпион мира в супер легком весе (до 50,8 кг) по версии IBO (Международной боксерской организации) единогласным решением судей. Счет судейских записок - 116: 112, 117: 111, 117: 111 - в пользу американца.

В этом поединке, кроме второстепенного титула IBO, разыгрывался статус обязательного претендента на пояс WBO (Всемирной боксерской организации). Бой проходил в андеркарте поединка американца Дэнни Гарсии и другого украинца - Ивана Редкача.

Для Арнольда Хегая поражение стало первым на профессиональном ринге.

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