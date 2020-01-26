 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник


фото: ukrinform.ua
В понедельник, 27 января, на всей территории Украины ожидается сухая погода

Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

По ее словам, понедельник в Украине будет сухим повсюду. Во вторник на Юг придут дожди, дотянутся до Черкащины, Днепра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков.

В среду циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме Юга) и сильный ветер.

27-го января, в понедельник, температура воздуха в течение дня будет достигать + 2 + 5 градусов.

В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, в среду, 29 января, в столице предусматривается усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.

"Тому, кто реагирует на изменение погоды головой, сосудами или настроением - приготовиться во вторник к превентивным мерам: консультации с врачом, знакомые вспомогательные таблетки, апельсины, хорошее кино, родные люди рядом", - написала Наталья Диденко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать