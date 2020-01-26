Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник

26 января, 2020, 17:27

В понедельник, 27 января, на всей территории Украины ожидается сухая погода

Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

По ее словам, понедельник в Украине будет сухим повсюду. Во вторник на Юг придут дожди, дотянутся до Черкащины, Днепра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков.

В среду циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме Юга) и сильный ветер.

27-го января, в понедельник, температура воздуха в течение дня будет достигать + 2 + 5 градусов.

В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, в среду, 29 января, в столице предусматривается усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.

"Тому, кто реагирует на изменение погоды головой, сосудами или настроением - приготовиться во вторник к превентивным мерам: консультации с врачом, знакомые вспомогательные таблетки, апельсины, хорошее кино, родные люди рядом", - написала Наталья Диденко.