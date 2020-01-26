Состоялся первый полет Boeing 777X

26 января, 2020, 08:33

Самый большой среди двухдвигательных пассажирских самолетов Boeing 777X успешно совершил свой первый полет

Он провел в воздухе около четырех часов и приземлился на аэродроме Boeing Field вблизи Сиэтла на северо-западе США, передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Мероприятие ожидалось еще в середине 2019 года, однако было отложено из-за проблем с новым двигателем, выпускаемым корпорацией General Electric, а также крыльями из композитных материалов и программным обеспечением.

Boeing's new 777x jetliner, the world's largest twin-engined plane, took off for its first flight. The jetliner's features include folding wingtips and the world's largest commercial engines https://t.co/8ovf65fcq7 pic.twitter.com/tYoszS9IKl - Reuters (@Reuters) 26 января 2020 г.

Первый полет показывает, что корпорация "знает, как конструировать безопасные самолеты и завоевывать доверие общественности", заявили в Boeing. Официальный запрос Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) на одобрение эксплуатации самолета будет отправлен после успешного завершения серии полетных испытаний.

Воздушное судно принадлежит к семейству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Boeing 777X вмещает от 384 до 426 пассажиров и способен пролететь от 13,5 до 16,2 тыс. км в зависимости от конфигурации и количества пассажиров.

Компания Boeing получила около 340 заказов на новую модель. Среди заказчиков - авиакомпании Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и Qatar Airways. Цена Boeing 777X по каталогу составляет $410-442 млн (в пересчете - 371-400 млн евро) При больших заказах покупателю, как правило, предоставляют значительные скидки. Первые воздушные суда прибудут к заказчикам не ранее начала 2021 г., что на несколько месяцев позже предварительно определенного срока.