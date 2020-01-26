"Шахтер" не смог переиграть "Войводину" в контрольном матче
26 января, 2020, 18:17
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" сыграл вничью с сербской "Войводиной"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтеру" в матче против "Войводины" пришлось отыгрываться, после того, как на 78-й минуте мяч в собственные ворота отправил Сергей Болбат.
Команда Луиша Каштру сравняла счет за 4 минуты усилиями Алана Патрика.
"Шахтер" во втором контрольном матче за тренировочном сборе в Турции сыграл с "Войводиной" вничью 1: 1.
Контрольный матч
26 января
"Шахтер" (Украина) - "Войводина" (Сербия) 1: 1
Голы: Патрик, 82 - Болбат (авт.), 78
- Напомним, 25 января в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех" .
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