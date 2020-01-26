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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не смог переиграть "Войводину" в контрольном матче

"Шахтер" не смог переиграть "Войводину" в контрольном матче


фото: shakhtar.com
В контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" сыграл вничью с сербской "Войводиной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтеру" в матче против "Войводины" пришлось отыгрываться, после того, как на 78-й минуте мяч в собственные ворота отправил Сергей Болбат.

Команда Луиша Каштру сравняла счет за 4 минуты усилиями Алана Патрика.

"Шахтер" во втором контрольном матче за тренировочном сборе в Турции сыграл с "Войводиной" вничью 1: 1.

Контрольный матч

26 января

"Шахтер" (Украина) - "Войводина" (Сербия) 1: 1

Голы: Патрик, 82 - Болбат (авт.), 78

  • Напомним, 25 января в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех" .

 

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