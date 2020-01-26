 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПри прежней комсомолке Меркель немцы начали считать врагом Америку, а не Россию, - Райтшустер

При прежней комсомолке Меркель немцы начали считать врагом Америку, а не Россию, - Райтшустер


фото: huffpost.com
Кроме усиления экономического сотрудничества ФРГ с РФ период правления федерального канцлера Ангелы Меркель также отличается целенаправленной работой по созданию положительного имиджа России, тогда как Соединенные Штаты все большее количество немцев начинают воспринимать как "врага"

Об этом известный немецкий журналист-расследователь и публицист, автор книг о Владимире Путине и выстроенной им системе власти Борис Райтшустер рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 января 2020 года вышла в эфире Еспресо.TV.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

26 января, 2020 воскресенье

25 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать