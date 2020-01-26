При прежней комсомолке Меркель немцы начали считать врагом Америку, а не Россию, - Райтшустер
26 января, 2020, 08:16
Кроме усиления экономического сотрудничества ФРГ с РФ период правления федерального канцлера Ангелы Меркель также отличается целенаправленной работой по созданию положительного имиджа России, тогда как Соединенные Штаты все большее количество немцев начинают воспринимать как "врага"
Об этом известный немецкий журналист-расследователь и публицист, автор книг о Владимире Путине и выстроенной им системе власти Борис Райтшустер рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 января 2020 года вышла в эфире Еспресо.TV.
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