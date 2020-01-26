При прежней комсомолке Меркель немцы начали считать врагом Америку, а не Россию, - Райтшустер

26 января, 2020, 08:16

Кроме усиления экономического сотрудничества ФРГ с РФ период правления федерального канцлера Ангелы Меркель также отличается целенаправленной работой по созданию положительного имиджа России, тогда как Соединенные Штаты все большее количество немцев начинают воспринимать как "врага"