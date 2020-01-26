После землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек

26 января, 2020, 09:19

При этом количество жертв землетрясения достигло 31

Об этом говорится в сообщении Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в целом обратились 1547 человек.

Разрушены 76 домов, 643 здания серьезно повреждены.

425 сооружениям нанесен ущерб легкой и средней степени тяжести.

Вслед за землетрясением зафиксировано 599 афтершоков.