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Espreso.tvМирПосле землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек

После землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек

При этом количество жертв землетрясения достигло 31

Об этом говорится в сообщении Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в целом обратились 1547 человек.

Разрушены 76 домов, 643 здания серьезно повреждены.

425 сооружениям нанесен ущерб легкой и средней степени тяжести.

Вслед за землетрясением зафиксировано 599 афтершоков.

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