После землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек
26 января, 2020, 09:19
При этом количество жертв землетрясения достигло 31
Об этом говорится в сообщении Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в целом обратились 1547 человек.
Разрушены 76 домов, 643 здания серьезно повреждены.
425 сооружениям нанесен ущерб легкой и средней степени тяжести.
Вслед за землетрясением зафиксировано 599 афтершоков.
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