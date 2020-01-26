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Espreso.tvМирОт теплой зимы больше всего страдают зайцы, ежи и кроты

От теплой зимы больше всего страдают зайцы, ежи и кроты


фото: Mervi Kunnasranta / Luonnonvarakeskus
Теплая зима - угроза для многих диких животных. Если в ближайшие недели в Европе не выпадет достаточное количество снега, для многих видов это будет означать трудные времена

Вместе с тем, некоторые животные только выиграют от отсутствия снега, поскольку их расход энергии снижается, что повышает шансы пережить зиму, передает Еспресо.TV со ссылкой на финскую телерадиокомпанию YLE .

Лесные зайцы, которые "переоделись" с серой летней шубки на зимнюю белую, четко выделяются на фоне серой земли и голых ветвей кустарника в лесу. При отсутствии снега белый цвет никак не помогает им скрыться от лис, волков, а также от "летучей смерти".

"В конце февраля - начале марта у зайцев начинается брачный период, и животные часто передвигаются по лесу также в дневное время. Белая шуба не защищает их от хищных птиц, таких как филины и орлы", - комментирует профессор Центра дикой природы (Финляндия) Юкка Форсман .

Отсутствие снега может стать губительным также для ежей и кротов. Обычно они спокойно спят до весны в своих норах, покрытые плотными снежными заносами, но теплой зимой их норы наполняются влагой, что заставляет животных просыпаться от спячки.

Промокшие ежи выползают из нор и отправляются на поиски чего-то съедобного, но в конце января пищу в лесу найти трудно. При теплой зиме ежам грозит голодная смерть.

Но не для всех животных бесснежные зимы опасны. Так, дикие кабаны и косули отлично уживаются в таком лесу.

"Кабаны прекрасно чувствуют себя, если им не нужно тратить энергию на метания в снегу. С их короткими лапами пробираться сквозь сугробы трудно, это требует много энергии. Теплой зимой сил тратится меньше, а это повышает шансы дожить до весны", - добавляет Форсман.

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