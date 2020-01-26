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Espreso.tvОбществоНе нужна ни детям, ни взрослым: Супрун объяснила о "пользе" оксолиновой мази

Не нужна ни детям, ни взрослым: Супрун объяснила о "пользе" оксолиновой мази


фото: volyn24.com
Известный украинский врач, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об опасности оксолиновой мази, которая относится к противовирусным средствам для наружного применения

Об этом она сообщила на своей странице, передает Еспресо.TV.

По словам эксперта, это очень распространенный метод профилактики, однако научного обоснования у него нет, а его применение никогда не помогало ни детям, ни взрослым.

"Попадая в нос, такая мазь просто блокирует ноздрю и затрудняет дыхание. Если это ребенок, который имеет сравнительно меньшую ноздрю, дыхание блокируется еще больше, он чувствует себя некомфортно, начинает лезть руками к носу, что, в свою очередь, только провоцирует занос инфекции в организм", - пишет Супрун.

Чтобы не усугубить ситуацию, эксперт рекомендует предупредить болезнь, вместо того чтобы лечить.

А вот чтобы не заболеть ОРВИ, необходимо:

- вакцинироваться от гриппа, особенно людям, имеющим хронические болезни, детям и беременным;

- сбалансированно питаться;

- пить достаточное количество жидкости;

- проветривать и увлажнять помещение;

- заниматься спортом и быть физически активным;

- избавиться привычки касаться носа руками в общественном транспорте;

- при чихании закрывать лицо изгибом локтя или салфеткой, а не ладонями;

- мыть руки водой и мылом или использовать антисептик для рук;

- позаботиться о достаточном количестве сна.

"Мы все переживаем за себя и близких, поэтому хотим защититься, насколько это возможно. И при этом очень важно пользоваться только методами, которые прошли проверку наукой. Решая, как наиболее эффективно предотвратить болезнь, обратитесь за консультацией к профессиональному врачу", - подытожила Супрун.

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