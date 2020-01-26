Не нужна ни детям, ни взрослым: Супрун объяснила о "пользе" оксолиновой мази
Об этом она сообщила на своей странице, передает Еспресо.TV.
По словам эксперта, это очень распространенный метод профилактики, однако научного обоснования у него нет, а его применение никогда не помогало ни детям, ни взрослым.
"Попадая в нос, такая мазь просто блокирует ноздрю и затрудняет дыхание. Если это ребенок, который имеет сравнительно меньшую ноздрю, дыхание блокируется еще больше, он чувствует себя некомфортно, начинает лезть руками к носу, что, в свою очередь, только провоцирует занос инфекции в организм", - пишет Супрун.
Чтобы не усугубить ситуацию, эксперт рекомендует предупредить болезнь, вместо того чтобы лечить.
А вот чтобы не заболеть ОРВИ, необходимо:
- вакцинироваться от гриппа, особенно людям, имеющим хронические болезни, детям и беременным;
- сбалансированно питаться;
- пить достаточное количество жидкости;
- проветривать и увлажнять помещение;
- заниматься спортом и быть физически активным;
- избавиться привычки касаться носа руками в общественном транспорте;
- при чихании закрывать лицо изгибом локтя или салфеткой, а не ладонями;
- мыть руки водой и мылом или использовать антисептик для рук;
- позаботиться о достаточном количестве сна.
"Мы все переживаем за себя и близких, поэтому хотим защититься, насколько это возможно. И при этом очень важно пользоваться только методами, которые прошли проверку наукой. Решая, как наиболее эффективно предотвратить болезнь, обратитесь за консультацией к профессиональному врачу", - подытожила Супрун.
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