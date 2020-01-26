Как и везде на Западе, крупнейшим инвестором у нас должен быть не иностранец, а маленький украинец, - Портников

26 января, 2020, 12:10

Надежным источником огромных финансовых поступлений будут не зарубежные владельцы, а средства обычных граждан Украины, вложенные в отечественные пенсионные фонды, банки, акции и другие как государственные, так и негосударственные ценные бумаги. Именно так происходит в цивилизованном мире

Об этом рассказал украинский журналист, публицист, общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб", которая 25 января 2020 г. вышла в эфир телевизионного канала Еспресо.TV.

"Я всегда говорил простую вещь. Надо понять - и это то, чего не осознает Владимир Зеленский, не осознают люди, которые находятся в его команде, - все успехи, которые достигли западные экономики, после того, конечно, как был план Маршалла, после того как была построена такая система, каркас этих экономик, происходят за счет внутренних инвестиций. Наибольший инвестор экономики немецкой - обычные немцы, французской - обычные французы ", - отметил он.

По словам Портникова, это происходит благодаря "поступлениям в пенсионные фонды, покупке государственных облигаций займов самими гражданами, налогов, интенсивной банковской деятельности".

"Немецкий пенсионер - это в совокупности больше инвестор немецкой экономики, чем все западные инвесторы, которые могут прийти сюда в Украину, потому что люди держат свои деньги в пенсионных фондах с молодости до старости. И эти деньги не забирают, потому что собираются на них после 60 лет путешествовать по миру, получать качественную медицинскую помощь, помогать своим детям, покупать новое жилье на берегу моря", - подчеркнул Портников.

Однако для этого в стране должны быть очень надежные банки и пенсионные фонды, которым бы доверяли вкладчики и они бы не боялись десятками лет держать собственные сбережения. Также работать общедоступный рынок ценных бумаг, добавил журналист.

"Если такой системы не будет, если обычный украинец не станет инвестором украинской экономики - о чем почему-то не думает ни одна правительственная команда, которая сюда приходит, - никакая "няня" (инвестиционная, - ред.), никакая "Мэри Поппинс" нам не поможет. Главным инвестором украинской экономики должен стать маленький украинец ", - подытожил Портников.