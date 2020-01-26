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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: рождение Индийского государства, основание Сиднея и патент на стоматологическую бормашину

Этот день в истории: рождение Индийского государства, основание Сиднея и патент на стоматологическую бормашину

26 января 1950 года вступила в силу конституция, провозгласившая Индию независимой от британской короны демократической республикой, которая гарантирует гражданам справедливость, равенство и гражданские свободы. В этот же день принес присягу первый президент Индии Ражендра Прасад

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM.

"Политическая система Индии построена по образцу британской - президент страны имеет довольно ограниченные полномочия, а основная власть находится в руках подотчетного нижней палате парламента премьер-минстра, который назначается на этот пост по результатам парламентских выборов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, свой день независимости Индия празднует не сегодня, а 15 августа.

Другие важные события этого дня:

26 января 1788 - в современной Сиднейской бухте бросил якорь британский Первый флот, состоящий из 11 парусных судов, и на побережье залива Порт-Джексон был основан город Сидней первое европейское поселение в Австралии, основу которого составили 778 узника (из них 192 женщины), высланные за пределы Великобритании. Капитан флота Артур Филлип объявил о присоединении к Великобритании Нового Южного Уэльса, а себя - губернатором новой территории.

26 января 1875 года - Джордж Грин из штата Мичиган (США) запатентовал электрическую машинку для сверления, пломбирования и полировки зубов.

26 января 1928 - родился Роже Вадим (Роже Владимир Племянников, его отец был эмигрантом из Киева, который бежал от большевиков), французский кинорежиссер ( "Дикарка", "Прекрасные девушки, выстроенные в ряд", "И создал бог женщину") бывший муж Брижжит Бардо, Катрин Денев, Джейн Фонды.

26 января 1997 года - в Чечне состоялись президентские выборы - набрав 65% голосов, победу одержал Аслан Масхадов. Позже Россия объявит его "террористом" и физически уничтожит, как и прежде Джохара Дудаева.

26 января 2001 года - в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого было 54 лица, который должен был прибыть в украинский порт Евпатория из Стамбула. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.

26 января 2006 года - Сенат США утвердил Кондолизу Райс на посту госсекретаря. Это самая высокая должность, которую когда-либо занимала афро-американка в правительстве США.

26 января 2015 года - в Йоркском соборе (Англия) состоялось посвящение в сан епископа первой женщины в Англиканской церкви. Ею стала 49-летняя Либби Лейн.

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