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Espreso.tvМирБразилию накрыли мощные штормы: 30 человек не выжили

Бразилию накрыли мощные штормы: 30 человек не выжили


фото: AP
Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, от которых страдает северный штат Минас-Жейрас

Об этом сообщает местное управление гражданской обороны, передает Еспресо.TV.

Еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести.

Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены оставить свои жилища, а еще 911 остались без крова.

С четверга ливни не утихают в 36 муниципалитетах штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 мм.

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