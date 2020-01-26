Бразилию накрыли мощные штормы: 30 человек не выжили

26 января, 2020, 10:50

Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, от которых страдает северный штат Минас-Жейрас

Об этом сообщает местное управление гражданской обороны, передает Еспресо.TV.

Еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести.

Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены оставить свои жилища, а еще 911 остались без крова.

С четверга ливни не утихают в 36 муниципалитетах штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 мм.