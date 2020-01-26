Бразилию накрыли мощные штормы: 30 человек не выжили
26 января, 2020, 10:50
Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, от которых страдает северный штат Минас-Жейрас
Об этом сообщает местное управление гражданской обороны, передает Еспресо.TV.
Еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести.
Всего стихия затронула более 3,5 тысячи человек, из которых 2620 были вынуждены оставить свои жилища, а еще 911 остались без крова.
С четверга ливни не утихают в 36 муниципалитетах штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 мм.
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