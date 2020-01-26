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Espreso.tvОбществоБелецкий рассказал, как скрывается нежелательная статистика по боям в "разведенном" Золотом-4

Белецкий рассказал, как скрывается нежелательная статистика по боям в "разведенном" Золотом-4

Штаб Операции объединенных сил (ООС) "переименовал" Золотое-4 в Луганской области, где уже произошел отвод подразделений ВСУ на Хутор Вольный. И таким образом удается скрывать истинное положение дел с обстрелами и боестолкновениями в данном населенном пункте

Об этом глава партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявил 24 января 2020 г. в эфире Радио НВ , передает Еспресо.TV.

"Врут некрасиво, врут исключительно на внутренний рынок. Как, например, с Золотым-4, которое обозвали на всех картах "Хутором Вольным". И теперь в Золотом-4 обстрелы есть? Нет. В Хуторе Вольном есть обстрелы? Огромное количество", - пояснил он.

По его словам, это происходит потому, что внедренная практика разведения сил и средств в зоне ООС является неэффективной.

"Уже после Нового года, на разведенной области, погиб один и ранены 13 украинских военнослужащих. Тринадцать! Это огромный объем, это серьезные потери. На участке разведения", - добавил Белецкий.

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