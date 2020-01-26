25 января на фронте: с российской стороны - обстрелы рядом с 8 городами и поселками, с украинской - раненый

26 января, 2020, 07:23

В субботу, 25 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил · по состоянию на 07:00 утра 26 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - отмечают военные.

Обстрелы украинских позиций велись россиянами и их наемниками вблизи следующих населенных пунктов:

Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пески - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Авдеевка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Березовое - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Водяное - из 82-мм миномета 10 мин;

Широкино - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Екатериновка - из крупнокалиберного пулемета.

По официальным данным, вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.