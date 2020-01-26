25 января на фронте: с российской стороны - обстрелы рядом с 8 городами и поселками, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил · по состоянию на 07:00 утра 26 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар", - отмечают военные.
Обстрелы украинских позиций велись россиянами и их наемниками вблизи следующих населенных пунктов:
Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Пески - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Авдеевка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Березовое - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;
Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Водяное - из 82-мм миномета 10 мин;
Широкино - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Екатериновка - из крупнокалиберного пулемета.
По официальным данным, вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
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