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Espreso.tvОбществоЗеленский говорит, что уже на вторые сутки знал истинную причину трагедии с бортом МАУ в Тегеране

Зеленский говорит, что уже на вторые сутки знал истинную причину трагедии с бортом МАУ в Тегеране


фото: theepochtimes.com
Президент Владимир Зеленский заявил, что уже на второй день знал об умышленном сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на интервью израильскому 9 каналу .

Он объяснил, что не мог об этом публично говорить, поскольку на это требовались доказательства.

"Я к ним (родственников погибших - ред.) поехал, я не мог в публичном поле говорить:" Нас сбили ", но я приехал к ним и сказал:" Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. и не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа ", - сказал Зеленский.

По его словам, на иранскую сторону в течение трех дней оказывалось давление международного сообщества, чтобы добиться признания сбивания самолета. В этом Украина помогали США, Великобритания и Канада.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", - добавил президент.

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