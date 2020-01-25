Зеленский говорит, что уже на вторые сутки знал истинную причину трагедии с бортом МАУ в Тегеране
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на интервью израильскому 9 каналу .
Он объяснил, что не мог об этом публично говорить, поскольку на это требовались доказательства.
"Я к ним (родственников погибших - ред.) поехал, я не мог в публичном поле говорить:" Нас сбили ", но я приехал к ним и сказал:" Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. и не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа ", - сказал Зеленский.
По его словам, на иранскую сторону в течение трех дней оказывалось давление международного сообщества, чтобы добиться признания сбивания самолета. В этом Украина помогали США, Великобритания и Канада.
"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", - добавил президент.
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