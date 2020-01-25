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Espreso.tvОбществоВиновный в гибели украинского самолета установлен и заключен, - МИД Ирана

Виновный в гибели украинского самолета установлен и заключен, - МИД Ирана


фото: onenewspage.com
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виноватый в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана на сегодня находится в тюрьме

Об этом он заявил иранскому информагентству Isna , передает Еспресо.TV .

Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что 8 января вооруженные силы Ирана по ошибке сбили украинский самолет.

"Человек, который ошибочно сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.

 

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