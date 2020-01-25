Виновный в гибели украинского самолета установлен и заключен, - МИД Ирана
25 января, 2020, 11:20
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виноватый в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана на сегодня находится в тюрьме
Об этом он заявил иранскому информагентству Isna , передает Еспресо.TV .
Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что 8 января вооруженные силы Ирана по ошибке сбили украинский самолет.
"Человек, который ошибочно сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.
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