Виновный в гибели украинского самолета установлен и заключен, - МИД Ирана

25 января, 2020, 11:20

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что виноватый в авиакатастрофе самолета МАУ вблизи Тегерана на сегодня находится в тюрьме

Об этом он заявил иранскому информагентству Isna , передает Еспресо.TV .

Речь идет о человеке, действия которого привели к тому, что 8 января вооруженные силы Ирана по ошибке сбили украинский самолет.

"Человек, который ошибочно сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил Зариф.