Вспышка коронавируса: в "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру

25 января, 2020, 22:22

С 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающих прямыми рейсами из Китая будут измерять температуру

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в facebook.

В Минздраве заявили, что с 26 января, когда прибудет ближайший плановый авиарейс из Китая, в аэропорту "Борисполь" начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.

"Сегодня World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не была зафиксирована передача нового коронавируса. Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезнии в страну", - говорится в сообщении.