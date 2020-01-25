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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса: в "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру

Вспышка коронавируса: в "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру


фото: REUTERS
С 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажирам, прибывающих прямыми рейсами из Китая будут измерять температуру

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в facebook.

В Минздраве заявили, что с 26 января, когда прибудет ближайший плановый авиарейс из Китая, в аэропорту "Борисполь" начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.

"Сегодня World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не была зафиксирована передача нового коронавируса. Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезнии в страну", - говорится в сообщении.

  • По состоянию на 25 января в Китае уже зафиксировано как минимум 1370 случаев заражения коронавирусом, еще 28 случаев были подтверждены за рубежом. Число погибших возросло до 41 человека.
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