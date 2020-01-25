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Espreso.tvМирВспышка коронавируса: в Китае туристические компании прекратили организацию туров

Вспышка коронавируса: в Китае туристические компании прекратили организацию туров


фото: rbc.ua
Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров

Об этом сообщает РБК-Украина .

В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавируса 2019-nCoV, передает центральное телевидение Китая.

Туристические группы, которые уже находятся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.

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