Вспышка коронавируса: в Китае туристические компании прекратили организацию туров
25 января, 2020, 17:49
Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров
Об этом сообщает РБК-Украина .
В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавируса 2019-nCoV, передает центральное телевидение Китая.
Туристические группы, которые уже находятся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.
- По состоянию на 25 января в Китае 1 287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай закончился летально.
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