Вспышка коронавируса: в Китае туристические компании прекратили организацию туров

25 января, 2020, 17:49

Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров

Об этом сообщает РБК-Украина .

В Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавируса 2019-nCoV, передает центральное телевидение Китая.

Туристические группы, которые уже находятся в поездке, могут продолжить путешествие в соответствии с договором, однако должны уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов.