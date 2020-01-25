В Японии коронавирусом заразился уже третий человек

25 января, 2020, 12:36

Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии

Об этом в субботу, 25 января 2020 года, сообщило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Japan Times .

Отмечается, что третьим человеком, который заразился, стала китайская туристка, которая 18 января прибыли из города Ухань.

Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.