В Японии коронавирусом заразился уже третий человек
25 января, 2020, 12:36
Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии
Об этом в субботу, 25 января 2020 года, сообщило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Japan Times .
Отмечается, что третьим человеком, который заразился, стала китайская туристка, которая 18 января прибыли из города Ухань.
Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.
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