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Espreso.tvМирВ Японии коронавирусом заразился уже третий человек

В Японии коронавирусом заразился уже третий человек

Усиленные меры предосторожности в Ухане (Китай)
фото: Reuters
Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии

Об этом в субботу, 25 января 2020 года, сообщило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Japan Times .

Отмечается, что третьим человеком, который заразился, стала китайская туристка, которая 18 января прибыли из города Ухань.

Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.

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