В России детский хоккейный тренер ударил 10-летнего мальчика клюшкой по голове

25 января, 2020, 16:35

В России уволили детского хоккейного тренера Игоря Николаева, который ударил 10-летнего мальчика клюшкой по голове

Видео инцидента обнародовал "Спорт-Экспресс".

Издание опубликовало видео на котором Игорь Николаев бьет 10-летнего мальчика клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. Инцидент произошел в Балашихе, Московской области, в академии клуба "Авангард".

Клуб уволил Николаева, хотя некоторые родители были против и назвали поведение тренера "советскими методами воспитания".

Игорь Николаев начал карьеру тренера в 2005 году в команде новокузнецкого "Металлурга-2". Также он тренировал команду "Ермак".