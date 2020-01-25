В России детский хоккейный тренер ударил 10-летнего мальчика клюшкой по голове
25 января, 2020, 16:35
В России уволили детского хоккейного тренера Игоря Николаева, который ударил 10-летнего мальчика клюшкой по голове
Видео инцидента обнародовал "Спорт-Экспресс".
Издание опубликовало видео на котором Игорь Николаев бьет 10-летнего мальчика клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. Инцидент произошел в Балашихе, Московской области, в академии клуба "Авангард".
Клуб уволил Николаева, хотя некоторые родители были против и назвали поведение тренера "советскими методами воспитания".
Игорь Николаев начал карьеру тренера в 2005 году в команде новокузнецкого "Металлурга-2". Также он тренировал команду "Ермак".
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