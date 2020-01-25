В Одессе женщина "заминировала" все прокуратуры города

25 января, 2020, 10:20

Правоохранители задержали женщину, которая 24 января 2020 года сообщила в полицию о минировании прокуратуры. Она позвонила из таксофона, расположенного в киевском районе Одессы

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Пушкинська.net .

Телефонный звонок о минировании поступил в полицию в полдень. При этом женщина не уточнила, какая именно прокуратура заминирована, поэтому полицейским и взрывотехникам пришлось проверить все учреждения. А это четыре районных и областной на Пушкинской. За два с половиной часа проверку закончили, но взрывчатки или бомбы не обнаружили.

Вскоре, говорят в полиции установили, что звонок поступил с телефонного автомата, который расположен на одной из улиц Киевского района Одессы. После этого правоохранители вышли и на авторе звонка: ею оказалась 57-летняя женщина. Она во всем призналась, но причины такого поступка пока неизвестны.

Полиция сравнит голос женщины с телефонной записью и проведет экспертизу по вменяемости женщины.

За ложное сообщение о минировании ей грозит штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов граждан до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.