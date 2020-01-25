В новой битве вокруг Аушвица Польша стала жертвой геополитики Холокоста, - Haaretz

25 января, 2020, 16:22

В семидесятую годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - 27 декабря 2015 года - состоялось всего одно посвященное этой дате международное мероприятие. На него приехали мировые лидеры из 50 стран

Естественно, мероприятие это проходило на том самом месте, где действовал нацистский лагерь уничтожения в Польше. Все внимание было сосредоточено на выживших пожилых заключенных лагеря. Сотни из них прибыли на место, но держались отдельно, в двух больших группах, стояли на расстоянии друг от друга, пишет израильская газета Haaretz.

Их пригласили два разных организатора этого события. Польских граждан, которые были заключенными этого концлагеря, пригласил опольское правительство. Евреи, также бывшие заключенными в этом страшном месте, откликнулись на приглашение Всемирного еврейского конгресса, а привезли ихне из Польши, а авиарейсами со всех уголков планеты Земля.

В течение всего мероприятия становился понятен один момент. Уже по тому порядку, в котором читались речи и по времени, выделенному разным национальностям и вероисповеданиям, можно было сделать вывод: это было внешне общиее торжество, в котором на самом деле были проведены жесткие линии демаркации между поляками и евреями. Тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер поделили расходы четко поровну.

"И только одна страна красноречиво отсутствовала на этом торжестве, а именно Россия. И сама Россия, которая сегодня пытается наследовать славу Советского Союза, чья Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау (хотя в составе СССР были 15 республик, ставших сегодня суверенными нациями), так вот, Россия это мероприятие бойкотировала", - напоминает издание.

Тогда, в январе 2015 года, в Восточной Европе царила напряженность, вызванная российской аннексией Крыма, а также захватническим вторжением России в восточной Украине. Эти события произошли всего годом ранее, так что беспокойство Восточной Европы по поводу возможной российской агрессии было на пике. Польша, как всегда, подозрительная вотношении России и прочно укорененная в лагере НАТО, вряд ли в была в восторге от перспективы прибытия президента Владимира Путина. Ведь это была не только годовщина освобождения лагеря от нацистов. Это была еще и годовщина начала травматичной для Польши российской оккупации, а также дальнейших 40 лет коммунистической диктатуры в полной власти Кремля, которые последовали за ней. Со своей стороны, Путин вряд ли хотел появиться на мероприятии, организованном и управляемом Польшей. Так что, когда Путин не получил личного приглашения, его пресс-секретарь объявил, что Россия не будет представлена.

Затем произошел маленький дипломатический инцидент, когда тогдашний польский министр иностранных дел Гжегош Схетына сказал, что вообще-то Аушвиц освободили не русские, а украинцы. С технической точки зрения Схетина не преувеличивал. Соединения, освободившие Освенцим, принадлежали к Первому Украинскому фронту, а значит, ими командовали украинские офицеры. Но с точки зрения России, это заявление было названо "клеветническим и циничным", как выразился российский министр иностранных дел Сергей Лавров, утверждавший, что в Красной Армии везде воевали советские солдаты, независимо от национальностей. После всех споров, большинство гостей, принимавших участие в поминальной церемонии в Освенциме, почувствовали облегчение, когда узнали, что им не придется смотреть Путину в глаза на этом месте.

Прошло пять лет. 75-летие освобождения Аушвиц-Биркенау отмечается двумя большими мероприятиями, на которые опять-таки приедут делегации со всего мира. То мероприятие, которое пройдет в самом лагере смерти в понедельник, будет иметь исключительно польское представительство. Выступает там один лишь польский президент Анджей Дуда.

Дуда при этом красноречиво отсутствует на памятном мероприятии, проходящем в это же время в Иерусалиме и организованном израильским президентом Реувеном Ривлином. В четверг Владимир Путин стал одним из главных выступающих на этом мероприятии, которое состоялось в посвященном Холокосту мемориальном комплексе Яд Вашем.

Так почему в Яд Вашем разрешено выступать Путину и представителям держав-победительниц в лице Великобритании, США и Франции, но не разрешено выступить представителю Польши? В телевизионном интервью, показанном по общественному телевидению в понедельник вечером Дуда сказал, что лучшее место для празднования годовщины освобождения Аушвица - это Аушвиц. И это резонно заявление.

"Прошлое никогда не умирает. Оно вообще еще не прошло", - писал в своем знаменитом тексте Уильям Фолкнер. А в случае с Холокостом прошлое - это сегодняшняя геополитика. Польша снова оказалась у разбитого корыта, а Израиль оказался вынужден принять сторону России ", - отмечает автор материала Аншель Пфеффер.