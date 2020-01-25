В Черное море вошел немецкий минный тральщик
25 января, 2020, 09:46
Вечером в пятницу, 24 января 2020 года, в черноморские воды вошел тральщик ВМС Германии FGS Fulda M1058
Об этом со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net сообщает Еспресо.TV.
Корабль входит в постоянно действующую минную группу НАТО SNMCMG2.
По предварительной информации от турецких наблюдательных миссий, пункт назначения - румынский порт Констанца.
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Тральщик введено в эксплуатацию 1998 года.
Его длина составляет 55 м, ширина - 9 м, осадка - 2,6 м.
Максимальная скорость - 18 узлов, экипаж составляет 37 человек.
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