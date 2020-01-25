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Espreso.tvОбществоВ Черное море вошел немецкий минный тральщик

В Черное море вошел немецкий минный тральщик

Вечером в пятницу, 24 января 2020 года, в черноморские воды вошел тральщик ВМС Германии FGS Fulda M1058

Об этом со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net сообщает Еспресо.TV.

Корабль входит в постоянно действующую минную группу НАТО SNMCMG2.

По предварительной информации от турецких наблюдательных миссий, пункт назначения - румынский порт Констанца.

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Тральщик введено в эксплуатацию 1998 года.

Его длина составляет 55 м, ширина - 9 м, осадка - 2,6 м.

Максимальная скорость - 18 узлов, экипаж составляет 37 человек.

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