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Espreso.tvМирВ Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту

В Афганистане талибы сбили вертолет с украинцами на борту


фото: radiosvoboda.org
В Афганистане ракета попала в молдавский вертолет с украинским командиром экипажа и бортинженером на борту

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет Ми-8 подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана. Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины, второй пилот из Молдовы невредим.

Вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. По последним данным, в него выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле.

Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.

Между тем, пресс-секретарь молдавского Органа гражданской авиации Молдовы Ирина Бодолике заявила, что вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний и перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения "Талибан" и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинских членов экипажа и четверо афганских военных. Экипаж и пассажиров подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом. При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было членов экипажа-молдаван.

Военные Афганистана информировали об аварийной посадке в той же местности военного вертолета Ми-17. Версию о сбивании вертолета ракетой во время приземления и о четырех раненых афганцах, как передает агентство, сообщили также местные афганские средства массовой информации, но в них говорилось о том, что и вертолет был афганский.

Ми-17 является экспортным обозначением советского, а ныне российского вертолета Ми-8, которые есть в наличии у афганских военных.

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