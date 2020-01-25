"Уберите ее". На ABC News обнародовали, что Трамп говорил о Йованович

25 января, 2020, 07:36

Американский телеканал ABC News опубликовал аудиозапись, сделанную якобы во время разговора президента США Дональда Трампа с приближенным к нему предпринимателем Львом Парнасом, который также является помощником его адвоката Руди Джулиани. Среди прочего они, в частности, обсуждают тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла (Йованович - ред.). Она пришла из администрации Клинтона ... Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу - ред.) будет объявлен импичмент, только подождите ", - говорит человек с голосом, похожим на голос Парнаса.

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После этого тот, чей голос можно распознать как голос Трампа, дает указание "убрать" Йованович.

"Избавьтесь от не! Избавьтесь от нее завтра. Мне все равно. Уберите ее завтра. Избавьтесь от нее. ОК? Сделайте это", - требует он.

По словам источника ABC News, запись была осуществлена во время частного ужина 30 апреля 2018 года в отеле Trump International в Вашингтоне.

Вместе с тем, Трамп в свою очередь отмечает, что никогда не имел никаких дел с Парнасом и вообще не знает его.

Справка

Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней вроде осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

В частности, речь идет о переписке между бизнесменом из Флориды Львом Парнасом и Робертом Хайдом, кандидатом в Конгресс от республиканцев в Коннектикуте.

Журналисты сообщили, что Хайд, вероятно, предоставлял информацию о передвижении Йованович в Киеве.

Национальная полиция Украины открыла два уголовных производства из-за сообщения следственных Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке в Украине за бывшим американским послом Мари Йованович.

В пятницу, 17 января 2020 года, Палата представителей Соединенных Штатов обнародовала новые свидетельства от Парнаса, подтверждающие информацию о слежке за Йованович.