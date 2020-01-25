"Барселона" опозорилась в матче с "Валенсией" в чемпионате Испании

25 января, 2020, 19:05

В 21-м туре чемпионата Испании "Барселона" проиграла в гостях "Валенсии" и потерпела первое поражение под руководством нового тренера Кике Сетьена

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автором первого гола стал защитник "Барселоны" Жорди Альба, отправивший мяч в свои ворота в начале второго тайма. На 77-й минуте преимущество "Валенсии" увеличил нападающий Максимилиано Гомес, которому ассистировал хавбек Ферран Торрес.

Для "Барселоны" это поражение стало первым под руководством Кике Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера 13 января.

"Барселона" проиграла "Валенсии" 0:2, но с 43 очками осталась на первом месте в турнирной таблице. "Валенсия" имеет 34 пункта и идет пятой.

Чемпионат Испании

21-й тур

25 января

"Валенсия" - "Барселона" 2:0

Голы: Альба, 48, Гомес, 77