Правительство Франции одобрило проект жесткой пенсионной реформы

25 января, 2020, 13:32

Феминистки во время флешмоба на акции протеста в Париже фото: Reuters

Несмотря на непрерывные акции протеста профсоюзов Совет министров Франции одобрил проект пенсионной реформы

Об этом со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .

Как заявили во французском правительстве, пенсионная реформа, предложенная президентом Эммануэлем Макроном, создает "долговременную и прочную" систему, которая позволит "обеспечить сбалансированную справедливость между поколениями", а также увеличить защиту малообеспеченного населения.

Теперь проект пенсионной реформы будет передан на рассмотрение парламенту Франции, который должен его утвердить.