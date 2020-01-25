Правительство Франции одобрило проект жесткой пенсионной реформы
25 января, 2020, 13:32
Несмотря на непрерывные акции протеста профсоюзов Совет министров Франции одобрил проект пенсионной реформы
Об этом со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .
Как заявили во французском правительстве, пенсионная реформа, предложенная президентом Эммануэлем Макроном, создает "долговременную и прочную" систему, которая позволит "обеспечить сбалансированную справедливость между поколениями", а также увеличить защиту малообеспеченного населения.
Теперь проект пенсионной реформы будет передан на рассмотрение парламенту Франции, который должен его утвердить.
- Новая пенсионная реформа предусматривает замену более 40 пенсионных систем, существующих во Франции, в единую и сокращение миллиардного дефицита в пенсионных фондах.
- Вместе с тем, после того как начались протесты правительство отказалось от увеличения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
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