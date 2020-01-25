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Espreso.tvКриминалПод Киевом Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с Kia, погибла женщина

Под Киевом Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с Kia, погибла женщина

В результате столкновения двух авто на Броварском проспекте погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В окрестностях города Киева, в Деснянском районе, на Броварском проспекте, недалеко от птицефабрики произошло ужасное ДТП, в котором погибла женщина.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автомобиль Renault Clio двигался от Киева в направлении Броваров. По невыясненным доподлинно причинам, водитель старенького "француза" не справился с управлением, вероятно из-за высокой скорости, по другой версии из-за того, что у машины отлетело заднее правое колесо.

Что именно стало причиной аварии выяснит следствие, однако точно известно, что Renault вылетел на зеленую зону, затем на встречную полосу, где врезался в бок Kia Sportage, который двигался в направлении столицы, после чего Renault перевернулся на крышу. В это время Kia, который получил удар в левый бок, занесло, его развернуло почти на 180 градусов и он вылетел с дороги задом в кювет.

В результате ДТП женщина-пассажир, сидевшая на заднем сиденье Kia, погибла на месте. Медикам, по прибытию, оставалось лишь констатировать ее смерть. Также врачи скорой госпитализировали трех человек из Kia с травмами разной степени тяжести, а также водителя-виновника роковой аварии, который в Renault находился один.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии. В результате ДТП наблюдается затруднение в движении в обоих направлениях.

 

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