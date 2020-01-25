По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой, - Лукашенко об отношениях с Россией

25 января, 2020, 18:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти

Соответствующие заявления он сделал 24 января 2020 года, общаясь с работниками завода газетной бумаги в родном ему городе Шклове, передает Еспресо.TV со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы работаем. Очень трудно, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - подчеркнул президент .

Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре по нефти, в результате которого Беларусь существенно теряет на вывозных таможенных пошлинах.

"Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половинной пошлиной. Но они (россияне, - ред.) сделали маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они сделали маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и тем самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой пошлины", - сказал он.

"Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не делается. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне непосредственно доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы нажать на Беларусь", - добавил он.

Лукашенко выразил свою позицию и по поводу цены на поставляемый в Беларусь российский газ. По его словам, Минск не просит у Москвы низкую цену, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать на равных условиях.

"Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выровнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы установите свою цену на газ, но мы будем тоже действовать, отталкиваясь от собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - рассказал он.

К тому же, по словам руководителя Беларуси, от него еще требовали уплатить премию российским нефтяным компаниям.

"И в тонне это $15-16. А умножьте на 24 млн т. Это приличные деньги", - констатировал глава белорусского государства.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - возмутился Лукашенко.