Первый тост дали Разумкову, поздравляли Богдан и Гончарук: появились подробности празднования дня рождения Зеленского в ОП

25 января, 2020, 21:02

Стали известны подробности празднования дня рождения Владимира Зеленского в Офисе президента Украины

Об этом сообщает УП.

Источник отметил, что Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.

"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", - рассказал собеседник.

По его словам, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Президента приветствовало все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Кузнецова, Андрей Смирнов, первый заместитель председателя Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Также Зеленского поздравил весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель парламента Дмитрий Разумков, первый вицеспикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, у нас парламентско-президентская страна", - сказал источник.

Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 42 года.