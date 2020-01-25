Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете авто: Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука
25 января, 2020, 17:05
Президент Украины Владимир Зеленский объясняя, почему оставил Алексея Гончарука на посту премьер-министра, сравнив его с авто
Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".
"Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать... Как хорошая машина. Он - хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому, что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обсудили, нюансы, он должен их изменить. он устанет - он уйдет. он не справится - он освободит это кресло. это справедливо", - сказал Зеленский.
- Напомним, в этом же интервью Зеленский объяснил, когда, по его мнению, завершится война.
- Кроме того, Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок.
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