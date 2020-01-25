Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете авто: Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука

25 января, 2020, 17:05

Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать... Как хорошая машина. Он - хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому, что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обсудили, нюансы, он должен их изменить. он устанет - он уйдет. он не справится - он освободит это кресло. это справедливо", - сказал Зеленский.