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Espreso.tvОбществоОн не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете авто: Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука

Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете авто: Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский объясняя, почему оставил Алексея Гончарука на посту премьер-министра, сравнив его с авто

Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать... Как хорошая машина. Он - хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому, что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обсудили, нюансы, он должен их изменить. он устанет - он уйдет. он не справится - он освободит это кресло. это справедливо", - сказал Зеленский.

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