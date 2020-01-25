Назначены новые головы Госаудита и Госкосмоса

25 января, 2020, 09:04

Кабинет Министров Украины на своем заседании в пятницу, 24 января 2020 года, принял ряд важных кадровых решений

Подробности со ссылкой на правительственную пресс-служб рассказывает Еспресо.TV .

Речь идет о новых главах Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка и Государственного космического агентства - Владимира Усова.

Кроме того, Елена Дрощенко назначена заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, Михаил Титарчук - заместителем председателя Государственной налоговой службы, Владимир Мозгунов - членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Кабинет Министров также согласовал следующие назначения:

исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" - Николая Синицу;

временного исполняющего обязанности директора ГП "Украинский центр" Безопасность "- Владимира Пикуза;

временного исполняющего обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" - Александра Голодницкого.

Вместе с тем правительство уволило:

директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами - Олега Бабенко (в связи с выходом на пенсию)

трех вице-президентов ГП "Национальная атомная энергетическая компания" Энергоатом "- Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Пышного.

На этом же заседании было объявлено конкурсы на должности:

заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

заместителя председателя Укргосархива;

первого заместителя председателя ГФС.