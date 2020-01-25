Назначены новые головы Госаудита и Госкосмоса
Подробности со ссылкой на правительственную пресс-служб рассказывает Еспресо.TV .
Речь идет о новых главах Государственной аудиторской службы - Игоря Буграка и Государственного космического агентства - Владимира Усова.
Кроме того, Елена Дрощенко назначена заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, Михаил Титарчук - заместителем председателя Государственной налоговой службы, Владимир Мозгунов - членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Кабинет Министров также согласовал следующие назначения:
исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" - Николая Синицу;
временного исполняющего обязанности директора ГП "Украинский центр" Безопасность "- Владимира Пикуза;
временного исполняющего обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" - Александра Голодницкого.
Вместе с тем правительство уволило:
директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами - Олега Бабенко (в связи с выходом на пенсию)
трех вице-президентов ГП "Национальная атомная энергетическая компания" Энергоатом "- Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Пышного.
На этом же заседании было объявлено конкурсы на должности:
заместителя государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
заместителя председателя Укргосархива;
первого заместителя председателя ГФС.
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