25 января на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.
Шесть обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Песками - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Березова - из снайперской винтовки и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.
Сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности