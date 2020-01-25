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Espreso.tvОперація об'єднаних сил25 января на фронте: ранен один украинский военный

25 января на фронте: ранен один украинский военный


фото: ukrinform.ua
25 января на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.

Шесть обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Песками - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Березова - из снайперской винтовки и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

Сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

 

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