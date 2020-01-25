24 января на фронте: с российской стороны - применяется артиллерия, с украинской - раненый

25 января, 2020, 07:13

В пятницу, 24 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 25 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - отмечают украинские военные.

Российско-террористические силы вели обстрелы поблизости

Талаковки - с станковой противотанкового гранатомета - 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Песков - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Павлополя - со станковой противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

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Опытного - дважды со 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса;

Невельского - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Новолуганского - с станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

Луганского - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 9 снарядов.

Вчера, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя.