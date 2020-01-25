17-летний украинец побил мировой рекорд по плаванию
25 января, 2020, 21:51
17-летний украинский пловец Владислав Бухов установил новый мировой юниорский рекорд на дистанции 50 м баттерфляем
Об этом сообщает УНИАН.
На турнире в Люксембурге украинец преодолел дистанцию за 23,14 сек. и финишировал вторым. С этим результатом Бухов улучшил юниорский рекорд, ранее принадлежавший американцу Майклу Эндрю (23,22 сек.).
Первым в заплыве стал еще один украинец - опытный Андрей Говоров, который показал время 23,07 сек.
Бухов является чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 м баттерфляем.
Всего на турнире в Люксембурге украинцы завоевали пять медалей. Михаил Романчук стал первым на дистанции 1500 м вольным стилем, Дарья Зевина выиграла золото на дистанции 100 м на спине, а Игорь Трояновский - бронзу на дистанции 200 м.
- Напомним, 18 января украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый молодежный мировой рекорд в прыжках в высоту в закрытых помещениях.
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